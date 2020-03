Järvamaal tuleb koroonatesti ootajatel arvestada järjekorraga

Praegu on Eestis seitsmes linnas avatud mobiilsed testimispunktid: Tallinnas, Tartus, Viljandis, Pärnus, Kuressaares, Kohtla-Järvel ja Narvas. Kuna kõigil inimestel ei ole võimalust tulla oma autoga mobiilsesse prooviandmise kohta, töötavad reedest ka kodus testimise brigaadid. Järvamaal eraldi testimispunkti ei ole ning siinseid elanikke teenindavad Alre kiirabi brigaadid, kes käivad testimas ka Lõuna-Eesti piirkonna inimesi. Neile otsitakse praegu ka täiendust.

Mobiilsete proovivõtukohtade koordinaator, Medicumi juhatuse liige Tõnis Allik ütles, et kui inimestel on see võimalus, tasub neil minna proovi andma näiteks Tallinnasse või Tartusse. Kui seda võimalust ei ole, tuleb arvestada, et testimisbrigaadi tuleb ilmselt paar päeva oodata.

Laiendatud testimine käivitus möödunud nädala neljapäeva pärastlõunal. Kolme päeva jooksul võtsid Lõuna-Eestit ja Järvamaad teenindavad kiirabibrigaadid kokku 11 proovi. Seitsmes mobiilses testimisjaamades võeti kokku nädala lõpuga 669 proovi.

SYNLAB kommunikatsioonijuht Gerly Kedelauk märkis, et laiendatud testimise mõte on teha testimine kätte võimalikult paljudele inimestele. Seejuures tuleb aga arvestada kahte ressursipiirangut: laborimaht ja kaitsevahendite ülemaailmne puudus. Seetõttu pani Kedelauk inimestele südamele, et nad mõtleksid hoolega järgi, enne kui perearstilt testimise saatekirja paluvad. Koroonaviiruse testi ei maksa teha ainult uudishimust, vaid siis, kui selleks on tõsine vajadus. Oluline on, et test ei jääks tegemata neile, kes on tõsiselt haiged või kuuluvad riskigruppi.

Samas ei pea paika väide, nagu oleks võimalus testimisele pääseda vaid neil, kes on üle 80 aasta vanad või põevad mõnda kroonilist haigust. Allik täpsustas, et selliseid inimesi testitakse küll eelisjärjekorras, kuid kui perearsti hinnangul on testimiseks meditsiiniline näidustus, võib ta saatekirja kirjutada ka riskigruppi mittekuuluvale patsiendile.

Algavast nädalast on SYNLABi labor võimeline ühe päeva jooksul analüüsima kuni tuhat proovi päevas, sest senise kahes vahetuses töö asemel käivitub töö kolmes vahetuses ja 24 tundi ööpäevas. SYNLAB Eesti juhatuse esimees Rainar Aamisepp kinnitas, peagi käivitub süsteem täismahus.

"Meie selge prioriteet on olla partner riigile selles testimisprojektis ja me oleme lubanud järgmise nelja nädalaga teha kuni 30 000 SARS-CoV-2 proovi. Oleme pidevalt kontaktis oma tarneahela kriitiliste partneritega ning üritame tagada kõikide materjalide ning isikukaitsevahendite tarned tööks vajalikus koguses. Samuti töötame välja sisemist protsessi, kuidas vajadusel töömahtu veelgi kasvatada,“ selgitas Aamisepp labori väljakutseid.

Järvamaal on kinnitatud vaid üks haigusjuhtum

23. märtsi hommikuks oli Eestis koroonaviirus diagnoositud 352 inimesel, võetud on 3724 proovi. Ööpäevaga laekus 495 tulemust, mida on 78 rohkem kui päev varem.

Võrreldes pühapäevaga lisandus 26 uut positiivset tulemust, kellest 16 on Saaremaal, viis Harjumaal, neli Võrumaal ja üks Tartumaal. Järvamaal on seni registreeritud vaid üks koroonaviirusse nakatunu, mis ei tähenda, et neid ei võiks rohkem olla.

Vanuserühmade järgi on seis endine: nooremad kui 20aastased moodustavad vähem kui kuus protsenti ja vanemad kui 60 eluaastat 17 protsenti nakatunutest. Haiglaravil on 15 inimest, neist neli vajab intensiivravi. Kahe intensiivravil viibiva patsiendi seis on kriitiline.