Kalle Grünthal ilmus eile riigikogu istungile isikukaitsevahendeid kandes

Tellijale

"Ma eriti ei hooli, mida kolleegid minu enda kaitsmiseks tarvitusele võetud abinõudest arvavad. Ma lähtun enda ohutusest. Me ei tea veel täpselt, kuidas viirus levib ja tervisele mõjub. Me ei tea sellest viirusest paljusid asju. Kindel on see, et tarvis on ennast võimalikult hästi kaitsta," rääkis Järvamaalt valitus riigikogu liige Kalle Grünthal.