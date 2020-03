Tellijale

Paide linnapea Priit Värk ütles, et kõikidele lasteaias käivate laste vanemale kehtestatud kohamaksu vabastus kehtib kuni eriolukorra lõppemiseni.

Paide linnavalitsus tugines otsuse tegemisel teadmisele, et lasteaia kohatasu on kehtestatud Paide Linnavolikogu 15. veebruari 2018. a. määrusega nr 12 „Paide linna koolieelse munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa määra kehtestamine ja soodustuse andmise kord“ ning soodustuse andmine ehk kohatasust vabastamine on Paide linnavolikogu pädevuses.