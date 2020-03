Tellijale

Paide politseijaoskonna piirkonnavanem Priit Söörd kinnitas, et nad said täna kaks teadet Soo tänavalt. „Ühel juhul andis inimene teada, et täna varahommikul lõhkus majade ja autode ümber käinud mees trepikoja välisukse klaasi,“ selgitas ta. „Politsei reageeris, kontrollis meest ning kuna mees politsei saabudes rahunes, toimetas ta koju. Mees lubas tekitatud kahju hüvitada ja menetlust selles asjas ei alustatud.“