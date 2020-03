Statistikaamet kavandab liikuvusanalüüsi

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi sõnul on tellitud liikuvusanalüüsi eesmärk uurida, kuidas Eesti ühiskond on eriolukorras rakendatud meetmed vastu võtnud. „Esimese sammuna on kavas analüüsida anonüümsete koondandmete põhjal inimeste liikumist enne ja pärast eriolukorra kehtestamist. Telekommunikatsiooni ettevõtted analüüsivad hetkel projekti teostatavust ning kui saame nendega kokkuleppele, siis algab anonüümsete andmete töötlus, mis on rangelt teaduslik. Andmetöötlus ise toimub vaid statistikaameti turvalises keskkonnas. Saadud andmed ei liigu meie ametist välja ja kustutatakse pärast töötlemist. Telekommunikatsiooni ettevõttete klientide andmed on endiselt kaitstud Eestis kehtivate andmekaitsereeglitega ja andmete skoobi ning töötluse põhimõtted on kinnitanud nii andmekaitse inspektsioon kui ka justiitsministeerium,“ märkis Mägi.