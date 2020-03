Lasterikastes peredes on koolitööde tegemiseks puudu mõni tuhat arvutit

Eesti lasterikaste perede liidu president Aage Õunap selgitas, et praegu on suurim probleem see, et kuigi paljudes peredes on arvuti küll olemas, siis rohkemate laste korral on väga keeruline kõikidel oma koolitöid teha. „Kui peres on näiteks viis last ja lisaks ka kodusele tööle jäänud lapsevanem peab arvutit kasutama, siis lihtsalt ei jätku seda ühte arvutit kõigile,“ ütles Õunap.