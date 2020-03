Populaarseid kettagolfiradu tuleb eriolukorra ajal vältida

„Praeguses olukorras on kettagolf ju ideaalne ajaviide, kuid tõesti on viimastel nädalavahetustel olnud radadel nii palju inimesi, et see meenutab juba väiksemat rahvakogunemist,“ ütles kodumaise kettagolfiketaste tootja Disctroyer’i juhatuse liige Alver Kivirüüt.