Türi kutsub järjekordsetele seiklusmatkadele

Et oleks huvitavam liikuda, siis rajal on kontrollpunktid koos tunnustähega, millest kokku saab tunnuslause. Rajad on avatud alates 25. märtsist kella 10st kuni 31. märtsi kella 19ni. Matkarajad saab läbida nutiseadmes oleva kaardi järgi või välja printida Türi spordiklubide liidu kodulehelt (www.tskl.ee). Raja läbimisel tuleks saata lahendus koos osalejate nimedega e-posti teel tyrispordiklubi@gmail.com, facebooki Türi spordiklubide liidule või helistada telefonil 58201464.