Tänasel paastumaarjapäeva palvepäeval helisevad kell 12 kirikukellad mälestuskelladena

Eesti Evangeelne Luterlik kirik on otsustanud paavst Franciscuse üleskutsest lähtuvalt tänase palvepäeva keskpäevase palvuse ajal pöörduda koos teiste kirikutega Jumala poole Meie Isa palve sõnadega, et palvetada üheskoos ülemaailmse ristirahvana koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga seotud kriisi lahendamise pärast. Selle üleskutsega on julgustanud kirikuid ühinema ka Luterlik Maailmaliit ja Euroopa Kirikute Konverents, kuhu EELK kuulub.