Kas on ikka meeles- täna on Paides doonoripäev

Regionaalhaigla verekeskuse juhataja Ave Lellepi ütlust mööda on äärmiselt oluline, et veredoonorid jätkaksid ka Eestis kehtestatud eriolukorra tingimustes vere loovutamist. «Eesti haiglates on sadu patsiente, kelle elu sõltub doonorivere olemasolust,» märkis ta.