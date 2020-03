Järvamaal kaupluseid esialgu ei sulgeta

Järvamaal kõige rohkem kaupluseid omava Järva tarbijate ühistu juhatuse liiga Priit Teder ütles, et kahetsusväärselt on vabariigi valitsus tekitanud olukorra, kus jääb ebaselgeks, mida kaubanduskeskuste all täpselt mõeldakse. Seega maakonnas kaupluste sulgemisega esialgu ei kiirustata ja jäädakse olukorra täpsustamiseni äraootavale seisukohale.