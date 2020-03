Notaribüroodel võimaldatakse jätkata tööd ka rangemate erimeetmete tingimustes

Notarite Koja esimehe Merle Saar-Johansoni sõnul on selge, et oma tavapärases rütmis ei saa töö jätkuda ka notaribüroodes, kuid õiguskindlus ning ligipääsetavus notariteenustele peab olema tagatud ka kriisiolukorras. „Juba möödunud esmaspäeval otsustasime, et notaritel on vabadus lähtuvalt oma äranägemisest büroo sulgeda ning saata inimesed kaugtööle. Lisaks rakendame ettevaatusabinõusid: me ei tee toiminguid inimestega, kes on hiljuti saabunud välismaalt ning soovitame edasi lükata kõik tehingud, mis pole ajakriitilised,“ selgitas Saar-Johanson.