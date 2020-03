Mustikas õitses varem ja soo muutus rutem värviliseks

2019 aasta viimane kvartal oli soe ja pinnase külmumist esines vaid novembri viimasel ning detsembri esimesel dekaadil. “Soo jaoks tähendab see seda, et soo veeringesse ei tekkinud aasta lõpukuudel külmumisseisakut, ning käesoleva aasta kevadise suurvee veehulk vähenes.“ selgitas Merila.

2019. aasta aastaraamat on esmakordselt esitatud ArcGIS kaardiloona ning eraldi on lisatud ka Exceli andmetabelid. Kaardilugu on vaadeldav siit. Varasemad soo aastaraamatud on kättesaadavad Riigi Ilmateenistuse kodulehelt.