Riik rahastab esimese trimestri sõeluuringu NIPT testiga asendamist

Naistele, kellele esimese trimestri kombineeritud sõeluuring on juba tehtud ning kromosoomihaiguste risk on madal, NIPT testi lisaks ei tehta. Mitmikraseduse korral teostatakse nii esimese trimestri kombineeritud sõeluuring kui vajadusel NIPT, et tagada mitmikraseduse ohutu jälgimine.

NIPT uuring võimaldab avastada sagedasemad kromosoomhaigused juba raseduse varases staadiumis. Eesti naistearstide seltsi (ENS) hinnangul on NIPT test tõenduspõhine meetod enamlevinud kromosoomhaiguste avastamiseks. „Meil on väga hea meel, et riik panustab jätkuvalt naiste ja laste tervisesse ajal, mil muud uuringud on eriolukorra tõttu piiratud,“ ütles ENSi asepresident Piret Veerus.