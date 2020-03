Statistikaameti kavandatav liikumisanalüüs ei toimu reaalaja andmetel

Mart Mägi sõnul käivad statistikaameti kavandatava liikumisanalüüsis alles arutelud telekommunikatsiooni ettevõttetega. „Kui saame telekommunikatsiooniettevõtetega kokkuleppele, siis algab anonüümsete koondandmete põhjal inimeste liikumise analüüsimine enne ja pärast eriolukorra kehtestamist. Statistikaametile antakse üksnes anonüümitud andmed ja edastamisel on kõikide sideoperaatorite klientide privaatsus jätkuvalt tagatud ja tegutsetakse kooskõlas Eestis kehtivate andmekaitse reeglitega. Selle uuringu suhtes on kooskõlastuse andnud ka Andmekaitse Inspektsioon. Ühegi üksikisiku liikumismustreid ei analüüsita ega polegi võimalik nende andmete põhjal analüüsida, tegu on statistilise, üldisi trende kajastava liikumisuuringuga.