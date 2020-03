Eesti Turismifirmade Liit: palume inimestel ostetud ja keerulisel ajal toimuma pidanud reisid edasi lükata

“Inimestel on väga oluline teada, et kõik pakettreiside eest tehtud ettemaksed on rahaliselt tagatud pankade ja kindlustusandjate poolt. Sama kehtib ka ettemaksetega nende pakettreiside eest, mis on juba kokkuleppel reisiettevõttega tulevastesse perioodidesse edasi lükatud,“ ütles ETFLi peasekretär Mariann Lugus.

“Kuigi seadus annab võimaluse tühistatud reisi eest raha tagasi küsida, paluvad Eesti reisiettevõtted võimalusel jätta see ettemaksuks ning minna reisile siis, kui koroonaviirusest tingitud eriolukord maailmas on läbi,” lisas Lugus.

ETFLi peasekretäri sõnul on Eesti reisiettevõtted hetkel olukorras, kus uute broneeringute maht on sisuliselt olematu ning seetõttu on reisiettevõtete tagasimaksete tegemise võimekus piiratud. Reisijate reisid olid reisikorraldajate poolt juba ette ära korraldatud, sealhugas teenuse osutajatele, nagu lennufirmad. Ka hotellidele olid reisijate ettemaksed edasi makstud ning nende tagasi saamise võimalus on reisikorraldajatel tõenäoline alles kauges tulevikus kui üldse.

“Kust peaks reisikorraldaja leidma täna need vahendid, et ettemaksud väga piiratud ajal tagasi maksta, kui ettemakse enda käes hoidvad teenuseosutajad pakuvad vaid võimaluse teenust hiljem kasutada, aga raha tagasi ei maksa? Viimastel päevadel lisandub kiiresti erinevaid reisiteenuse osutajaid, sealhulgas suuri lennufirmasid, kes on teatanud, et ära jäetud lendude eest tehtud ettemaksete tagastamine on teadmata ajaks külmutatud,” selgitas Lugus.

“Palume inimestelt mõistvat suhtumist ning arusaamist, et kriis on tabanud kõiki, mistõttu on nii ettevõtjate kui ka klientide huvides leida olukorrast välja tulemiseks paindlik lahendus,” toonitas Lugus.

Samuti on Luguse sõnul reisiettevõtete töökoormus täna äärmiselt suur, sest massiline ümberbroneerimine ja annulleerimine on kuhjunud lühikesele ajale.

“Ka veel täna, mil eriolukorra välja kuulutamisest on möödas juba kaks nädalat, tegelevad reisiettevõtted Eesti inimeste koju toomisega maailma eri paigust, kandes paljudel juhtudel tagasitoomise kulud,” ütles Lugus.

“Samas näeme, et väga palju on inimesi, kes on endale internetist ise lennupiletid ostnud ja reisi kokku pannud ning on nüüd pöördunud tagasi meie reisibüroode poole, sest iga päevaga aina keerulisemaks muutunud olukorras suudab neid parimal moel aidata ainult kvalifitseeritud reisikonsultant,” lisas Lugus.