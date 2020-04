9 liikluskindlustusega seotud soovitust eriolukorra ajal

Kuna autoomaniku jaoks on liikluskindlustus kohustuslik, koondas Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) üheksa liikluskindlustusega seotud soovitust eriolukorra ajal toimetulekuks:

1. Kui autol ei ole liikluskindlustust, siis sõlmi leping veebis. Nii väldid kokkupuudet teiste inimestega. Mõistlik on enne lepingu sõlmimist võrrelda hindu, et saada endale soodsaim pakkumine. Kõige kergemini saad seda teha LKF-i veebikalkulaatori abil.

2. Kuna eriolukorra ajal käib suhtlus enamasti e-posti ja telefoni teel, siis veendu, et oled kindlustusseltsile andnud lepingut sõlmides meiliaadressi, mida loed igapäevaselt. Kui kontaktandmed on muutunud, siis anna sellest kindlustusandjale teada.

3. Suuna oma eesti.ee meiliaadress e-postile, mida kasutad sageli. Nii jõuavad Sinuni LKF-i teavitused.

4. Kui jätad auto eriolukorra ajaks tänavale või hoovi seisma, siis veendu, et see on ohutult pargitud ja ei sega teisi liiklejaid. Tea, et auto võib liikluskindlustuseta seista kuni 12 kuud alates viimase lepingu lõppemisest.

5. Kui sõiduk jääb seisma ilma liikluskindlustuseta, siis hoia võtmeid turvaliselt. Kui näiteks pereliige sõidab teadmatusest kindlustamata autoga ja põhjustab kahju, siis kannatanule hüvitab kahju kindlustusselts või LKF, kuid hiljem küsitakse kahjusumma tagasi auto omanikult või vastutavalt kasutajalt.

6. Kui auto on pikemat aega seisnud, siis enne sõidu alustamist kontrolli selle tehnilist olukorda. Vaata, kas tuled põlevad, rehvid on täis ning ole kindel, et pidurid töötavad. Samuti veendu, et liikluskindlustus kehtib. Seda saad teha lihtsa päringuga LKF-i kodulehel.

7. Kui oled sattunud liiklusõnnetusse, siis ole kindlustusjuhtumi vormistamisel ettevaatlik. Hoia õnnetuse sündmuskohal inimestest distantsi, et kaitsta end ja oma lähedasi koroonaviiruse eest. Et vältida hilisemaid arusaamatusi, on mõistlik kasutada juhtumi vormistamisel liiklusõnnetuse teate planki ja teha telefoniga pilte õnnetuse sündmuskohast ja sõidukitest.

8. Koroonaviirus ei mõjuta kahju hüvitamist, see toimub tavapärases korras. Kuna vahetut kontakti maksab vältida, siis pöördu kindlustusandja poole telefoni, e-posti või kindlustusseltsi veebilehe kaudu.

9. Arvesta, et rohelise kaardi kättesaamine võtab eriolukorra ajal kauem aega, kuna see saadetakse klientidele postiga. Seda on vaja näiteks kaubavahetuses Venemaa, Valgevene ja Ukrainaga. Euroopa Liidus sõitmisel ei ole roheline kaart kohustuslik.