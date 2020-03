Türi valla äärekülas põles kulu

Viimase kahe nädala jooksul on Eestis toimunud 65 metsa- ja maastikutulekahju, neist mitmed on olnud ulatuslikud. Soojad ilmad viitavad sellele, et tulekahjude arv maastikul on kiirelt kasvamas. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks ettenähtud kohtades. Lõkke tegemisel nii metsas ja maastikul kui ka koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.