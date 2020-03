Lilled jõuavad sünnipäevalisteni kulleriga

Kui tavaliselt pole provintsi lillepoodides kullerteenuse kasutamine päris igapäevane teenus, sest inimesed eelistavad ise lillekimbuga tähtpäevalistele ukse taha ilmuda, siis nüüd on lillekullerite aeg käes.

Paides lillepoodidest ainsana avatuks jäänud Juta lilleäri on kullerteenust pakkunud aastaid. Kaupluse juhataja Juta Hurt ütles, et lilli ikka saadetakse, kuid hüppelist tõusu pole ta eriolukorra ajal esialgu täheldanud. "Samas on see suurepärane võimalus kalleid inimesi sünnipäeval või mõnel muul tähtpäeval meeles pidada kui ise kohale minna ei saa," märkis ta.

Praegu on igasugused kullerteenused tõusutrendis ja Hurt ei näinud põhjust, miks ei võiks see nii olla ka lillekaubanduses.

Türil lillekulleri teenust pakkuva Liivi lillepoe juhataja Liivi Rehela ütles, et kui varem toimetas ta lilli inimesteni keskmiselt kord või paar nädalas, siis nüüd on seda tulnud teha kord päevas või ülepäeva. "Huvilisi on ja helistajaid ka. Uuritakse mis piirkonnas me tegutseme ja kui palju see maksma läheb"," rääkis ta.

Kauplus Liivi Lilled jääb esialgu avatuks. Rehela sõnul käib neil endiste aegadega võrreldes inimesi oluliselt vähem, kuid siiski piisavalt, et uksed lahti hoida. "Praegu on kevadine seemnete muldapaneku aeg ning just mulda ja seemneid käiaksegi hetkel kõige rohkem ostmas," tõdes ta.