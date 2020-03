Jumalakojast saab endiselt hingeabi

Tellijale

Paide Püha Risti kiriku diakon Jaanus Tammiste põhjendas niiöelda teenuse pakkumist sellega, et praegune eriolukord on inimestes tekitanud teadmatust ja hirmu eelseisva ees. „Tegelikult on ju läbi aegade olnud kirik see koht kuhu tullakse hingekosutust otsima,” ütles ta. Et eriolukorra tõttu ei toimu kirikutes teenistusi, ei pea pühakojast abi otsivad inimesed abita jääma. Seetõttu saabki Paide, Koeru ja Järva-Peetri kirikust hingeabi. Tammiste ütles, et ta ei oska rääkida kõikide Järva praostkonda kuuluvate kirikute eest, ent usub, et küllap on sealgi kirikuskäijate toetusele mõeldud.