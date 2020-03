TRT01: TARTU UUSKASUTUSKESKUS : TARTU, EESTI, 14AUG15 - Tartu Uuskasutuskeskus on ajutiselt suletud. kt/Foto KALEV SAAR

Kui veel nädala keskel andis Uuskasutuskeskus teada, et üle Eesti asuvates kauplustes jäävad käesoleva kuu lõpus ära ostjate hulgas menukaks saanud Alla-sooduspäevad, siis nädala lõpul andis kauplustekett teada, et kehtiva eriolukorraga on otsustatud alates 28. märtsist teadmata ajaks sulgeb kõikide kaupluste uksed.