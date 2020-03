Politsei rõhutab: liikumispiirangust kinnipidamine aitab säästa elusid

"Küsimus pole sentimeertitest või kümnetes sentimeetrites, kui kaugel me üksteisest viibime, vaid põhimõttes, et 2+2 kord annab kõike vähem võimalusi viirusel levida," viitas politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Toomas Malva reeglile, et maksimaalselt tohib korraga liikuda kahekesi ja tuleb hoida teineteisest vähemalt kahe meetri kaugusele.

Ta rõhutas, et kodust välja tuleb minna vaid toidu või ravimite järgi. "Täna ei ole sangarid mitte politseinikud, vaid kõik need, kes kehtestatud reegleid järgivad, et me peagi saame tõdeda, et viiruse levik on peatunud," ütles Malva laupäeval.