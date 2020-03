Hooldekodudes karmistatakse reegleid veelgi

Tellijale

Saaremaa Südamekodus kinnitati kolmapäeval kahel elanikul Covid-19 viiruse positiivne test. Mõlemad paigutati Kuressaare haiglasse ravile, nende seisund on stabiilne ning nad on arstide järelevalve all. Neljapäeval Südamekodus läbi viidud laustestimise tulemusel selgus, et 22 hooldekodu elaniku ja kolme töötaja koroonaviiruse analüüsid osutusid reedel positiivseks.