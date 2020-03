Ettevaatust liikluses: lumesadu ja miinuskraadid muudavad teed libedaks

Varahommikul on teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel kuivad. Hommikul jõuab saartele lumesadu, mis liigub edasi mandri lääneossa ning muudab teed libedaks.

Päeval tuleb Ida-Eestis vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on ilm pilves ja kohati sajab lund, tihedamat sadu on oodata ennelõunal Hiiu- ja Muhumaal ning läänerannikul. Õhu- ja teetemperatuur on -1..+3 kraadi. Ettevaatust, lumesaju tõttu muutuvad Lääne-Eesti teed libedaks!