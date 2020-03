Pangakontoritesse pääseb nüüd vaid eelregistreerimise teel

„Pangakontori külastajate arv on viimase kahe nädala jooksul vähenenud umbes poole võrra, kuid eriolukorras võiks kontorikülastus olla veelgi enam läbi mõeldud ja planeeritud. Uue töökorralduse alusel saame juba telefonikõne raames välja selgitada, milline on kliendi mure ning võimalusel selle kas telefoni- või videokõne teel lahendada,“ ütles SEB erakliendipanganduse divisjoni juht Sille Hallang

Alates aprillist tuleb nii era- kui äriklientidel eelregistreerida kontori külastamine ööpäevaringselt töötaval telefonil 66 55 100. Uue lahenduse kohaselt on igale kliendile planeeritud vähemalt 30 minutit kestev teenindusaken, pärimisega seotud küsimuste puhul on aega üks tund. Pank jälgib, et klientide arv kontoris lubaks korraldada teenindamist praeguste epidemioloogiliste soovituste kohaselt. Klientidele jäävad praegu avatuks kõik pangakontorid, välja arvatud Kuressaare ja Võru kontorid, mis on hetkel suletud.

SEB innustab oma kliente kasutama pangateenuseid digitaalsetes kanalites ja pöörduma küsimuste korral SEB kliendikeskusesse telefonil 665 5100. Kogu info pangateenuste kohta eriolukorra ajal, samuti koroonaviiruse mõjude kohta rahaasjadele on kättesaadav panga kodulehelt.

Swedbank Eesti kontorivõrgu juht Age Petter ütles, et seoses eriolukorraga on pank teinud töökorralduses mitmeid muudatusi.

"Oleme näinud viimastel nädalatel pangaesindusse tulemas kliente, kes võinuks oma rahaasjad korda saada mõnes muus pangakanalis, näiteks internetipangas, äpis või läbi nõustamiskeskuse. Soovime hoida oma kliente ja nõustajaid ning seetõttu peame muutma töökorraldust," ütles Petter pressiteate vahendusel.

Broneerimiseks on kaks võimalust – läbi internetipanga või helistades nõustamiskeskusesse. Nõustamiskeskusesse helistades saab selgeks, kas vajaliku toimingu saab ära teha digikanalis või nõustamisekeskuse abil. Kui selgub, et esinduse külastus on vältimatu, broneeritakse aeg sobivasse esindusse.

Praegu on kõik esindused avatud lühendatult.