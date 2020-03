MTA tuletab meelde: homme on maamaksu tasumise tähtaeg

Uuendusena on sellest aastast võimalik tellida oma maamaksunõuete tasumiseks e-arve, mis annab võimaluse oma maamaksukohustus täita mugavalt, kontaktivabalt ja tähtaegselt. E-arve saab tellida internetipangast, arved.ee veebilehelt või e-MTA „Arvestuse“ menüüpunkti „E-arve tellimine“ kaudu. Tellimuse tegemisel tuleb kasutada e-MTA ettemaksukonto viitenumbrit, mille leiab maamaksuteatelt või MTA veebilehelt personaalse viitenumbri otsingu kaudu. Tellimus jääb kehtima ka järgnevatele maamaksu nõuetele, mille tasumise tähtpäevad on igal aastal 31. märtsil ja 1. oktoobril.

MTA tuletab ka meelde, et füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitamise tähtaeg on 30. aprillil. MTA kliendibürood üle Eesti on suletud ja deklaratsioone saab esitada elektrooniliselt. Samas paneb MTA Covid-19 viiruse riskirühma kuuluvatele inimestele südamele, et kui neil ei ole kodus võimalust elektroonilise deklaratsiooni esitamiseks, siis nad ei läheks selle tegemiseks näiteks külla sugulastele või tuttavatele. MTA võtab tuludeklaratsioone vastu ka pärast aprilli lõppu.