Türi vallas Poakal tegutsev Wile alpakafarm andis vahva videoga teada, et nende loomad on kevadele vastu astudes terved ja tugevad ning noolivad agaralt noorperenaiselt Loviselt süüa.

Wile alpakafarmi peremees Imre Heinsaar ütles, et see kevad on tulnud ka nende pereettevõttele teisiti. Kui kohe varsti peaks algama kevadine külastushooaeg, kus klassiekskursioonid ja erinevad rühmad käivad alpakasid uudistamas ning nende põneva eluolu kohta teadmisi hankimas, siis nüüd on väravad külastajatele teadmata ajaks suletud.