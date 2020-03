Tellijale

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps ütles, et erakordsetes oludes on õpetajate tunnustamine erakordselt tähtis. „Õpetajad teevad meie kõigi jaoks igapäevaselt üliolulist ja suure mõjuga tööd. Olukorras, kus tavapäraste meetoditega ei ole võimalik teadmisi edasi anda, on õpetajate koormus veel suurem ja nende töö veel olulisem. Märgakem ja tunnustagem neid õpetajaid, kes teevad oma tööd südamega ja missioonitundega.“