Algas õpilasmalevasse registreerimine

Järva valla noorsootöö spetsialist Triin Konrad selgitas, et õpilasmalev tähendab noore jaoks omavanustega koos töötamist, taskuraha teenimist, tööharjumuse õpetamist ja ka uute sõprade leidmist. „See on võimalus veeta oma suvine koolivaheaeg meeldivalt ja kasulikult. Malev aitab noortel väärtustada töötamist ning innustab sisenema tööturule,“ lisas ta.

Maleva sihtrühmaks on Järva valla noored vanuses 13-17 (18) eluaastat. Töö on kerget laadi (puhastus-, koristus-, haljastus ja põllumajandustööd). Tööaeg neli kuni kuus tundi päevas. Makstakse miinimum tunnitasu. Malevaprogrammis on lisaks töö tegemisele ka vaba aja tegevused.