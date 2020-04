Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Nädal tagasi andis ametlik statistika teada, et Järvamaal on diagnoositud üks koroonaviirusse nakatunu. Nädalavahetusel tuli neid juurde üks ja esmaspäeval kaks. Eilse seisuga on seega 30 000 elanikuga maakonna peale kõigest neli nakatunut. Järva vallavanem ja Järva valla kriisikomisjoni esimees Rait Pihelgas ütles, et statistika tekitab paljudes inimestes petliku turvatunde, et tegemist on Tallinna ja Saaremaa probleemiga ning maal elades on oht palju väiksem. Pihelgas tõi ühe ohukohana esile väikesed maakauplused, kus kahemeetrist distantsi on väga raske hoida. Ta plaanib teha ettepaneku, et selliste kaupluste juures võiksid olla vabatahtlikud, kes piiravad, et ühe korraga ei läheks poodi liiga palju inimesi.