Türi valla lasteaiakasvatajate töötasud jäävad kärpimata

Täna andis haridus- ja teadusministeerium ning rahandusministeerium teada, et riik tuleb omavalitsustele appi ja toetab lasteaiaõpetajate palgaraha maksmist täis mahus ka kõigile neile lasteaiakasvatajatele, kes kriisiolukorra tõttu praegusel hetkel kodus on.

„Oleme olnud väga murelikud, kuna loomulikult on töökoormuse vähenemise tõttu inimeste sissetulekute vähendamine alati väga raske ja keeruline, seepärast olen suhelnud nii teiste omavalitsuste kui rahandusministeeriumi ja haridusministeeriumiga ning saanud kinnituse, et omavalitsustel on lootust, et riik tuleb oma abipakettidega appi,“ ütles Siemann.