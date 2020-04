Pank toetab laste ja noorte liikumisharjumusi

Swedbanki toetustegevuste ja koostöösuhete juht Merje Klopets ütles, et praegune eriolukord on pannud ümber mõtestama sportimise võimalusi ja loonud uudse olukorra, kus spordiklubid pakuvad erinevaid virtuaalseid lahendusi trenni tegemiseks. "Sellesse taotlusvooru on oodatud nii uuenduslikud ideed kui ka traditsioonilised laste ja noorte liikumisharjumust edendavad projektid. Viimased saab ellu viia siis, kui oleme eriolukorra seljatanud,“ lausus ta.

Klopets märkis, et kandideerima on oodatud Eesti laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ja nende juba toimivad või uued programmid ja algatused. "Oluline on, et algatusel oleks sihtrühmale senise või tulevikus planeeritud tegevuse tulemusena võimalikult suur mõju. Võimalusel võiksid olla kaasatud erinevad piirkonnad," selgitas ta.