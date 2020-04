Jahimehed sel suvel Toosikannul ei kohtu

Tellijale

EJS-i tegevjuhi ja kokkutuleku peakorraldaja Tõnis Kortsu sõnul on otsus selge ja arusaadav ning ainuõige praeguses olukorras. „Sellise mastaabiga sündmuse korraldamine algab kohe, kui eelmine kokkutulek lõpeb ja enamik suuremaid lepinguid tehakse vähemalt pool aastat enne, kui kokkutulek toimub," lausus Korts. "Tänases olukorras on igasuguste kokkulepete sõlmimine küsimärgi all ja eelarves on selged ainult kulude read. Tulude ridadel on küsimärgid või nullid. Sellises olukorras ei ole majanduslikult võimalik ega inimese tervise eest hoolides vastutustundlik sellist mastaapset üritust korraldada."