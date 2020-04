Homme käivitub "operatsioon pensionipäev"

Homme on pensionide ja toetuste väljamaksmise päev, mis traditsiooniliselt on toonud sularahaautomaatide juurde ja toidukauplustesse eakate masse. Politsei, omavalitsused ja vabatahtlikud teevad eelõhtul ettevalmistusi, et hommikust peale käidavamates kohtades jälgida eriolukorraga kehtestatud ohutusnõuetest kinnipidamist.