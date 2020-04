Turismisektor saab riigilt abikäe

Suurem osa Järvamaa majutusasutuste pidajatest tõdes kohe eriolukorra väljakuulutamise järel, et kõik edaspidised broneeringud tühistati ning majutusasutused jäid tühjaks. Peatselt olid sunnitud uksed sulgema ka vabaajaveetmise kohad ning muuseumid.

Kohalikud turismisektori ettevõtjad ütlesid, et riigi poolse toetuseta on nad olukorras, kust omal jõul välja rabeleda ei suudeta.

Täna andis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium teada, et hakkab läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) pakkuma toetust raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjatele kriisi võimalikult kiireks ületamiseks ja sektori jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu ütles, et teab liigagi hästi, kuidas koroonaviiruse levikust tingitud kriis on pannud raskesse olukorda väga paljud ettevõtjad. "Iseäranis keerulises olukorras on turismisektor, kus paljud ettevõtted on kaotanud oma käibe isegi kuni sajaprotsendiliselt,“ sõnas ta.

„Turismisektori päästmiseks on vajalik toetus, mis aitaks neid ettevõtjaid, kelle tegevus on rahvusvahelise reisimise peatumise tõttu seiskunud või saanud oluliselt kannatada. See hõlmab nii majutust, toitlustust kui reisikorraldust,“ selgitas Karu.

Ministri hinnangul on kriisis olulisel määral kannatada saanud sektoreid veel ning valitsus jätkab meetmete lisamise ning täiendamisega. „Antud juhul on tegemist ühe näitega sektori-spetsiifilistest meetmete paketist – töö jätkub,“ lisas Karu.

Turismisektori toetamiseks luuakse mehhanism ettevõtjate tõendatud kriisikahjude osaliseks kompenseerimiseks tagastamatu abi korras. Toetusmeetme maht on 25 miljonit eurot.

Turismisektoril on oluline mõju Eesti majandusele. Oluline on tagada turismisektori jätkusuutlikkus üle Eesti, et oleksime edaspidigi konkurentsivõimeline sihtkoht ja sektori töökohad võimalikult suurel määral säiliksid.