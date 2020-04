Ilmateenistus lubab järgmiseks nädalaks 15 kraadi sooja

Reedel ja laupäeval on ilm küllaltki heitlik: puhub vali tuul ning võib sadada lörtsi. Õhutemperatuur on öösel null kraadi lähedal, päeval võib tõusta +2..+6°C.

Pühapäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Õhtul võib lörtsi ja vihma sadada. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +3, päeval +3..+8°C.

Esmaspäev tuleb lõunapoolse kõrgrõhkkonna ning Skandinaavias ja Soomes ülekaalus oleva madalrõhkkonna piirimail tugeva edelatuulega. Öösel võib kohati ka veidi vihma või lörtsi sadada. Õhuvool pöördub edelasse ja saabuvas soojemas õhumassis on õhutemperatuur öö 0°C ümbruses, saartel ja läänerannikul kuni +4, päeval +7..+12°C, meretuulega rannikul kuni +5°C.

Kolmapäeval madalrõhkkond kaugeneb ja öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari. Ilm on sajuta ja selge taevaga. Puhub mõõdukas läänekaare tuul. Päeval liigub Skandinaavia põhjaossa madalrõhkkond ja selle lohk ühes vihmapilvedega üle Eesti. Edelatuul tugevneb. Õhutemperatuur öösel -1..+2, saartel ja läänerannikul kuni +5, päeval +7°C-st rannikul kuni +11..+15°C-ni sisemaal.

Neljapäeval on eemalduva madalrõhulohu mõjul veel vihmahooge, õhtu poole võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul pöördub loodesse ja on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösel +2..+7, päeval +5..+10°C.