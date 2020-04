Tellijale

Kose–Ardu lõiku ehitab TREV-2 Grupp. Projektijuht Alan Muruväli kinnitas, et neljarealise tee tööd on kulgenud plaanipäraselt. Sügiseks oli enamik asfaldist laotatud ja praegu ootab oma järge viie kilomeetri ulatuses kõige pealmine asfaldikiht.

Muruväli lisas, et kuna talv on olnud soe, siis on nad saanud paigaldada liiklusmärke, viitu ja põrkepiirdeid. Asfaltimist jätkab TREV-2 Grupp aprillis. Seejärel tuleb lõpetada piirete ja liiklusmärkide, sealhulgas leedmärkide paigaldus, aga ka haljastustööd ja markeerimine. «Töödega oleme praegu graafikus ja suve lõpuks peaks objekt eelarve piires valmis olema,» lisas Muruväli.