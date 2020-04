Eakad on oma pensionipäeva harjumusi muutnud

Tellijale

"Olin vabatahtlikuna Türi Rimi juures. Oli rahulik. Mõned korrad sai inimestele ikka meelde tuletada, et enne poodi sisenemist tasub käed desinfitseerida. Ühelt inimeselt sain ka pahandada, et milleks sellist tsirkust vaja teha ja asja ülepaisutada. Oli ka teadmatuses inimesi, kes polnud pärast korraldust kodus püsida poes käinud. Üldiselt kartsin hullemat, aga tegelikult on rahvas teadlik," ütles Gerly Leit.