Keskkonnaministeerium manitseb: prügi koht ei ole lõkkes

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja kiirgusosakonna peaspetsialist Reet Pruuli sõnul võib vana rämpsu lõkkes põletamine maal lõppeda sellega, et seal ümbruses ei ole võimalik enam kasvatada mahetoitu või halvemal juhul keegi satub haiglasse. „Mürgiste ainete ladestumine organismi on pikk protsess ning tervisehädad võivad avalduda alles aastaid hiljem. Reeglina ei oska inimesed arvatagi, mis haiguse on põhjustanud, eriti kui nad ise on enda meelest elanud puhast ja tervislikku elu,“ selgitas Pruul.