Järvamaal hukkunud noorsportlase mälestuseks loodi stipendium

Southwestern Advantage heategevusfond loodid 2017. aastal eesmärgiga kasvada välja Ida-Euroopa suurimaks intressikasumite põhimõttel töötavaks heategevusfondiks. Fondi eesmärk on eelkõige toetada ettevõtlusõpet ja -kogemust ning saada n-ö igiliikuriks ehk igavesti kestvaks fondiks nagu on ka Nobeli preemia. See tähendab, et laiali ei jagata fondi põhivara, vaid üksnes sellelt teenitud intressikasumit.