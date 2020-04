Doonorlus on lubatud, kui haigustunnuseid ei ole ilmnenud 14 päeva pärast koroonaviiruse kõrge riskiga piirkonnast saabumist. Samjti siis kui haigustunnuseid ei ole ilmnenud 14 päeva pärast kokkupuudet Covid-19 viirusega nakatunud inimesega. Doonorlus on lubatud, kui doonoril diagnoositud Covid-19 viirusnakkuse haigussümptomite kadumisest on möödunud vähemalt 14 päeva.