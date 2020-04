Lüpsjat otsiv põllumees: Reklaamist «Aktuaalses kaameras» polnud abi, nüüd tuleb jumala peale loota

Sargvere põllumajandusühistu juht Toomas Uusmaa nägi poolteist aastat vaeva, et farmitöölisi ja traktoriste leida, pühapäeva õhtul sai ta lõpuks öelda, et kõik inimesed on olemas. Aga hommikul tabas raske haigus ühte lüpsjat.