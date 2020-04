Muuseumiöö lükkub edasi

Muuseumiöö korraldust eest vedav Eesti Muuseumiühingu juhatus on murelik, kuna ka Eestit tabanud mastaapsest pandeemiast välja rabelemine võtab veel omajagu aega ning kriisi hari ei ole veel käes. "Seetõttu on raske ennustada, kui kaua tavalise töörutiini juurde naasmine aega võib võtta. Sellest tulenevalt võtsime koos kõigi korraldajatega vastu otsuse, et 16. mail Muuseumiööd ei toimu ning lükkame sündmuse edasi 29. augustile," selgitas Muuseumiühingu juhatuse esimees Inge Laurik-Teder.

Muuseumiöö programmijuht Vivian Siirman lisas, et enne otsuse tegemist – kas lükata Muuseumiöö aasta teise poolde või jätta 2020. aasta üldse vahele – küsiti end tänavu Muuseumiööle kirja pannud muuseumitelt ka nende arvamust. Alternatiivse toimumisajana pakkusid korraldajad välja 29. augusti, mil leiab aset Muinastulede öö, mille korraldajatega koostöös sündmus toimuda saaks. "Oma tagasisides ütles valdav enamus muuseumitest, et nad tahaksid 29. augustil kõigele vaatamata oma uksed avada. Sellest julgustatuna – ning teades juba täna, et see Muuseumiöö tuleb ühel või teisel moel erakordne ja teistsugune – hakkame nüüd Muinastulede öö korraldajatega täpsemat plaani pidama, kuidas ühe kuupäeva sisse mõnusalt ära mahtuda ning üksteist igati toetada," avaldas Siirman heameelt.

Muuseumiöö teema "Öös on aega" kutsub külastajaid mõtlema aja kulgemisele, mõõtmisele ja märkamisele. Kuidas aja kulgemine käesoleval, väga teistsugusel aastal, muutnud on? Aega on justkui kõigil ühtviisi 24 tundi ööpäevas. Või kas see ikka on nii? Mida me ajaga peale hakkame, kuidas aeg kulgeb ja millises ajas me üldse elame? Inimeste kohta öeldakse "oma aja laps" ja kõigel tundub olevat oma aeg: sünniaeg ja künniaeg, prooviaeg ja kooliaeg, õitseaeg ja uneaeg. Kuidas mõõdetakse aega poeetiliselt, bioloogiliselt, astronoomiliselt, tehnoloogiliselt – ja miks mõned meist elavad täna aastas 2020, aga teistel on aastanumbriks 5778, 1441 või 10233?