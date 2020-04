Kui hästi Eesti linnud elavad?

Viimase 12 aastaga toimunud muutused näitavad, et märgalaökosüsteemide (meri, järved, sood) haudelinnustikus on langustrendiga liikide osakaal selgelt väiksem kui metsade, niitude ja kultuurmaastiku haudelindude seas. Nagu ka protsentidest nähtub, on märgalade kaitse olnud tulemuslik.

Märgalaökosüsteemide haudelindude liikidest on koguni kolmandik langustrendis. Enim on vähenenud näiteks viupardi, punapea-vardi, haha, tutkase, rabapüü ja välja-loorkulli arvukus.

Metsadel, niitudel ja kultuurmaastikel pesitsevatest linnuliikidest on langeva trendiga 40%. Kõige karmimalt on vähenemine tabanud näiteks põldtsiitsitaja, sookiuru ja hänilase, kassikaku ja must-toonekure pesakondi.

Pikaajalisi arvukuse trende vaadates on langustrendide osakaalud gruppide vahel võrreldavad – märgalalindudel 49% ning metsade, niitude ja kultuurmaastike lindudel 47%.

Eesti haudelinnupopulatsioonide võrdlus muu Euroopaga

Kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt esitatud haudelinnupopulatsioonide aruannetes on nii pikaajalises kui ka lühiajalises perspektiivis langustrendiga liikide osakaal 25%.

Liidu musta lamba rollis on Ühendkuningriik, kus lühiajaline arvukuse trend on langenud 40%-l haudelinnu liikidest. Eesti vastav näitaja on 37%, Lätil 23%, Leedul 32% ning Soomel 29%.

Kui vaadelda arvukuse trende alates 1980. aastast, siis on langejate edetabeli esikolmik järgnev: Eesti 48%, Rootsi 41% ning Madalmaad 40%.

Pikaajaliste langustrendide võrdlemisel tuleb olla ettevaatlik, kuna hinnatud arvukuse trendid sõltuvad suuresti riikide seireskeemide pikaajalisusest ning pikaajalised trendid võivad olla väheste andmete tõttu ekslikult hinnatud.

Näiteks kui Eesti ja Rootsi aruannetes olid haudelindude pikaajalistest arvukuse trendidest hindamata 3%, siis Soome puhul 19%, Läti puhul 16% ning Leedu puhul 7%. Eesti kuulub oma andmete kvaliteedi ja pikaajalisuse poolest rohkem Lääne-Euroopa riikide hulka.

Põllumajandus ja metsandus

Linnudirektiivi I lisas on nimetatud liigid, kelle kaitse vajab erilist tähelepanu. Eestis pesitseb selliseid 61 liiki. Nende seast arvukaimad on näiteks väike-kärbsenäpp, rukkirääk ja punaselg-õgija. Kõige haruldasemad aga habekakk, madukotkas ja tänaseks Eestis haudelinnuna väljasurnud siniraag. I lisa liikide puhul hinnatakse aruannetes ka surve- ja ohutegureid.

Euroopas on I lisa liikide olukord tervikuna parem (21%-l esitatud aruannetest on populatsioon langustrendis), Eestis on 36%-l I lisas nimetatud haudelindudel lühiajaline langustrend.

Lisas I on nimetatud linnuliigid, kelle kaitse tuleb tagada erikaitsealadega ja nende liikide kolm peamist survetegurit Eestis on põllumajandus (15% kõigist kirjeldatud surveteguritest), metsandus (14%) ning võõrliigid (12%).

Uustulnukad lõunast

Eesti haudelindude nimistus toimuvad alatasa muutused. Nii on meie pesitsejate nimistusse hiljuti lisandunud näiteks lääne-pöialpoiss, kes seoses kliima soojenemisega on siia jõudnud lõunapoolsetelt laiuskraadidelt. Lääne-pöialpoisi tuumiklevila piirneb Saksamaa, Austria, Tšehhi, Slovakkia ja Poolaga.

Kuigi võõrliigid ehk inimese poolt introdutseeritud meil looduslikult mitte esinevad liigid võivad olla ohuks kohalikele liikidele, pole uustulnukate saabumine alati halb, sest liigid laiendavad oma levilat ka loomulikul viisil.

Näiteks kui mõnel lõunapoolse levikuga liigil läheb hästi, siis võib soodsate kliimaolude ja elupaikade olemasolu korral laieneda pesitsusasurkond põhjapoole. Kahtlemata tekitab see linnuvaatlejates suurt elevust, kui mõni uus liik rõngastajate kätte satub.