Vabatahtlikud kehastusid transporditöölisteks

Türi valla sotsiaalmeediast saab teada, et esmaspäeval ulatasid viis Türi valla meest vabatahtlikult oma abikäed MTÜ Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larvenile, et aidata vedada ja tassida toiduabi selle hoiustamiskohta, et see sealt omakorda abivajajateni jõuaks.