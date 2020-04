Järvamaale lisandus kaks koroonaviiruse diagnoosiga inimest

Järvamaal on nüüd üheksa koroonaviiruse diagnoosi saanud inimest. Tegelik haigete arv võib siiski olla märksa suurem.

8. aprilli hommiku seisuga vajab Eestis uue koroonaviiruse tõttu haiglaravi 139 inimest, kellest 11 on juhitaval hingamisel. Haiglatest on välja kirjutatud 72 inimest. COVID-19 tõttu suri viimase ööpäeva jooksul edastatud andmete põhjal Lääne-Tallinna keskhaiglas ravil olnud 92-aastane naine, Kuressaare haiglas olnud 73-aastane mees ning 53-aastane naine (73-aastane Kuressaare haiglas 06.04. surnud meesterahvas raporteeriti tagantjärgi). Kokku on COVID-19 tõttu Eestis surnud 24 inimest.