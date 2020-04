Koroonanakkuse on saanud üle saja tervishoiutöötaja

Popov ütles kolmapäeval ajakirjanikele antud pressikonverentsil, et eesliintöötajate laustestimise käigus selgus, et eesliinitöötajate seas on viiruse leviku tase väga madal. Lõviosa tervishoiutöötajatest ei ole haigestunud, kinnitas Popov. Tema sõnul on koroonaviiruse nakkus tuvastatud kokku 102 tervishoiutöötajal üle Eesti.