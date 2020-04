Kalamatsi meierei tooted võetakse abi korras Selveritesse müüki

Tellijale

AS-i Selver juht Kristi Lomp ütles, et lõviosa Eesti väiketalunike toodangust läks jaekaubandusest oluliselt väiksema nõudlusega HoReCa-sektorile ehk hotellidele, restoranidele ja catering-i teenust pakkuvatele ettevõtetele. "Praeguses olukorras on see sektor aga üks suurimaid kannatajaid. Otsustasime seega ise talunike poole pöörduda ja teha ettepanek toidukauplustele sobivad tooted Selverisse müügile võtta,“ lausus ta.

Väiketalunike tootmismahud on klassikaliselt olnud nõnda väikesed, et üleriigiliselt tegutsevate jaekettide lettidel nende valik laialt esindatud pole. Tarnelepingu sõlmimiseks jaeketi ja tootja vahel on aga üheks olulisimaks eelduseks aastaringne varustamisvõimekus ning eelistatult korraga üle keti. „Praegune olukord on erandlik ja soovime vastu tulla ka väikese mahuga tootjatele, lisades tooteid sortimenti kasvõi osaliselt ja valitud kauplustesse,“ lisas Lomp.