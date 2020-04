MTA teenindusbürood on suletud 4. maini

„Lõviosa tuludeklaratsioonidest on elektrooniliselt esitatud, kuid alati on inimesi, kes eelistavad deklaratsiooni teha paberil. Kuna teenindusbürood on jätkuvalt suletud, siis võtame deklaratsioone vastu ka pärast tähtaega,“ ütles MTA avalike teenuste valdkonna juht Sander Aasna. „Soovitame COVID-19 riskigruppi kuuluvatel inimestel mitte muretseda ning rahulikult oodata. Näiteks oleks halb mõte külastada praegu nooremaid sugulasi, et nende abil deklaratsioon siiski elektrooniliselt ära esitada – püsime parem kodus ja väldime kontakte.“