Lõviklubid kutsuvad heategevuskampaaniale

Tänavune kevad on olnud erakordne. Paljud meist on COVID19 ehk koroonaviiruse pandeemia tõttu pikalt kodudes karantiinis olnud. Kuid erakordseks teeb selle olukorra ka meie kiirabi tegevus sündmuste “eesliinil”. Alates märtsi algusest, kui aktiivsem testimine Eestis algas ning koroonaviirusesse nakatunute arv hüppeliselt suurenema hakkas, on kiirabibrigraadid pidevalt ülekoormatud haiglaeelse erakorralise meditsiinilise abi andmisega inimestele. Kuigi puudu oli ja ikka veel on, ajast, energiast, puhkusest, kaitsevahenditest, ei kurda kiirabitöötajad häälekalt. Nad on valmis ja tegutsevad justkui iseenesestmõistetavalt.